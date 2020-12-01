В Витебске антиковидную плазму практически все доноры сдают повторно - врач

1 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске с апреля текущего года более 80 доноров сдали плазму крови с антителами к коронавирусной инфекции, и практически все делают это дважды, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром областной станции переливания крови Дарья Курганова.

Донорами в основном становятся люди в возрасте от 20 лет, перед этим они проходят медицинский осмотр. "Люди достаточно активны, обращаются за консультацией. Практически все доноры, сдав плазму один раз, приходят потом это сделать повторно", - отметила врач-трансфузиолог Дарья Курганова.

По ее словам, от одного донора заготавливают 600 мл плазмы. Сам процесс сдачи биоматериала длится около 40 минут. После этого ее замораживают и хранят полгода.

Стать донорами плазмы крови для больных коронавирусом могут люди от 18 до 60 лет, переболевшие COVID-19 и полностью выздоровевшие. С момента полного выздоровления должно пройти не менее 15 суток, у человека должны быть антитела. Проверяют потенциального донора и на наличие других инфекций, он проходит целый комплекс исследований. Ограничениями для донорства могут стать некоторые заболевания и противопоказания.

Сегодня в Витебскую областную станцию переливания крови пришли сдать плазму 11 человек. Среди них витебчанка Светлана. Она впервые стала донором плазмы, при этом раньше 22 раза сдавала кровь. "Страшит ситуация с коронавирусом, поэтому хотелось бы помочь таким образом людям и не остаться в стороне. Тем более я являюсь постоянным донором", - сказала девушка и добавила, что при наличии антител готова сдать плазму снова.-0-

Фото Александра Хитрова