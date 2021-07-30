В Витебске фармкомпания оштрафована почти на Br32,2 млн за превышение предельных оптовых надбавок

30 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области отказал СООО "Нативита" в удовлетворении жалобы на постановление КГК Витебской области о привлечении компании к административной ответственности на сумму почти Br32,2 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, постановлением заместителя председателя КГК Витебской области совместное предприятие оштрафовано за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ст.12.4 КоАП РБ "Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)". В период с июня 2018 года по сентябрь 2019-го компания значительно превысила размер предельных оптовых надбавок на лекарственные средства (в том числе для лечения онкозаболеваний), приобретенные у российского ЗАО "БИОКАД", при последующей реализации продукции организациям РУП "Белфармация". При допустимом уровне в 2%, 4% и 6% фармкомпания применила оптовые надбавки в размере от 19,98% до 121,24%. В результате разница между фактически полученной и расчетной выручкой от реализации лекарств "БИОКАДа" (с учетом допустимых предельных оптовых надбавок) составила более Br16,1 млн. Соответственно, эта сумма удваивается при определении размера штрафных санкций за административное правонарушение по ч.2 ст.12.4 КоАП.

Проверкой КГК установлено, что в документах по отгрузкам лекарств, находящихся соответственно у белорусской и российской компаний, указаны различные сведения о контрактных ценах на лекарственные изделия. Экземпляры белорусской организации в отличие от экземпляров документов российского производителя содержат сведения о скидках. При этом представители российской стороны пояснили, что скидок не предоставляли.

Формирование расчетных отпускных цен осуществлялось исходя из завышенных цен по спецификациям и товарным накладным, находящимся у белорусского контрагента. При этом расчеты между партнерами производились по контрактным ценам, проходящим по учету в российской компании. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что основания для удовлетворения жалобы отсутствуют.

Постановление экономического суда вступило в законную силу после его вынесения и может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Процессуально-исполнительным КоАП РБ.-0-