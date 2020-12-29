В Витебске из-за обледенения контактной линии встал электротранспорт

29 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня обледенение электролиний привело к остановке электротранспорта в Витебске. Весь остальной общественный транспорт работает в прежнем режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе ЖКХ Витебского горисполкома.

В Витебске неблагоприятные погодные условия - дождь, гололед, сильный ветер. На улицах Витебска без движения стоят троллейбусы: электрические контактные линии сильно обледенели. Автобусы и маршрутные такси работают в штатном режиме. Жителям города следует учесть это при передвижении по городу.

На 29 декабря в Витебске и по востоку Витебской области объявлен красный - самый высокий - уровень опасности из-за сильной гололедицы, отметили в управлении МЧС по Витебской области. Водителям следует воздержаться от дальних поездок, двигаться по городу и трассам предельно осторожно.

Небесная канцелярия заковала в лед не только Витебск. В восточных районах области, где гололедица тоже нарушила работу электросетей, без света остались 56 населенных пунктов. Из-за плохой погоды временно вышли из строя почти 480 трансформаторных подстанций. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Кроме гололедицы, разгулялся и сильный ветер. Подразделения МЧС области с утра 8 раз выезжали на вызовы по уборке поваленных деревьев. Управление МЧС призывает жителей Витебска и области быть осторожными, без крайней необходимости не выходить из дома.-0-