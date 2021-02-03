3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из-за прорыва трубопровода 20 частных и 6 многоквартирных домов были без воды, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"2 февраля в 10.27 спасателям поступило сообщение о том, что из-за прорыва трубы холодного водоснабжения диаметром 100 мм по улице 5-я Задорожная в Витебске произошло отключение от системы водоснабжения 20 частных жилых домов", - рассказали в областном управлении.

В 13.40 водоснабжение было восстановлено.

В этот же день в 14.30 спасателям поступило еще одно сообщение о прорыве трубы холодного водоснабжения диаметром 150 мм по улице Гагарина в Витебске. "Из-за этого произошло отключение 6 жилых многоквартирных домов от системы водоснабжения", - уточнили в МЧС.

В 15.50 водоснабжение было восстановлено.-0-