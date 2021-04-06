В Витебске на ул.Янопольской временно ограничат движение

6 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня будет ограничено движение на улице Янопольской из-за проведения следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня, 6 апреля, с 20.30 до 21.30 на улице Янопольской в Витебске запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении улиц Шоссейной и Туловской", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-