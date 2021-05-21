В Витебске начинают выпускать железобетонные плиты перекрытия на экспорт

21 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Экспортоориентированную продукцию - железобетонные многопустотные плиты перекрытия безопалубочного формования - со следующей недели начнут выпускать в филиале "Завод сборного железобетона №3 г.Витебска" ОАО "Кричевцементношифер". Об этом сообщил на открытии новой технологической линии руководитель предприятия Виктор Митронов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая для завода продукция, которой не хватает на строительном рынке, уже нашла своего покупателя в Пскове, а после выхода на полную производственную мощность она будет поставляться и в Смоленск. Многопустотные плиты перекрытия выпускаются по технологии безопалубочного формования на итальянском оборудовании. Оно было выкуплено у Ивацевичского ПМК-11 и восстановлено работниками ОАО "Кричевцементношифер" - головного предприятия, филиалом которого с 2017 года является витебский завод.

"На модернизацию нашего предприятия затрачено более Br7,5 млн собственных инвестиционных средств, из них на пусконаладку новой линии израсходовано Br5,5 млн. Максимальная суточная производительность новой линии составит 600 кв.м площади перекрытия, или 87 куб.м железобетона. Ее среднегодовая производственная мощность в натуральном выражении составит 22,5 тыс. куб.м сборных железобетонных изделий - многопустотных плит 2ПТМ. Годовой выпуск продукции в стоимостном выражении будет равен более Br5 млн. Главный потребитель такой продукции - строительные компании Пскова и Смоленска, так как территориально мы располагаемся к ним ближе всего. Такие плиты используются как в жилом, так и в промышленном строительстве. Дополнительно на предприятии благодаря открытию новой технологической линии создано более 15 новых рабочих мест. Работа на линии будет вестись в две смены", - рассказал Виктор Митронов.

Преимущество железобетонных многопустотных плит перекрытия заключается в их более низкой себестоимости и цены на рынке при равном качестве с монолитными конструкциями. "Более конкурентная цена достигается за счет меньшего объема металла для производства таких плит. На новой линии будут выпускаться железобетонные многопустотные плиты перекрытия от 1 до 12 м. Вся продукция будет производиться под заказ и доставляться потребителю автомобильным или железнодорожным транспортом", - пояснил начальник цеха Андрей Сахно.

Как отметил присутствовавший на открытии новой технологической линии председатель облисполкома Николай Шерстнев, данный этап модернизации предприятия, которое после присоединения к ОАО "Кричевцементношифер" вышло на устойчивую работу, станет началом более масштабной реконструкции и модернизации. Многие пустующие площади, оставшиеся еще с советских времен (а филиал в этом году отмечает 65-летие), следует перераспределить или распродать, чтобы не нести высокую налоговую нагрузку. Освободившиеся средства нужно пускать в оборот, в том числе для повышения производительности.-0-