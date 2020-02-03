В Витебске откроется выставка работ народных умельцев к 75-летию Великой Победы

3 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном методическом центре народного творчества 4 февраля откроется областная выставка-конкурс к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
Работы в центре представлены по номинациям: "Подарок ветерану" (творческие работы, композиции, сувениры), "След войны в истории моей семьи и страны" (показ героев и их поступков, трагические и героические эпизоды в годы войны), "Салют Победы" (показ военной техники, праздничное шествие) и "Потомки" (показ мирной жизни, послевоенных достижений, гордости за людей тыла).
В экспозиции можно увидеть работы мастеров из Витебска, Шарковщины, Докшиц, Полоцка, Миор, Глубокого, Дубровно, Витебского района. Публике представят вышитые картины, изделия из соломы, керамики, живопись, панно.
Кроме того, в методическом центре пройдет персональная выставка к 80-летию бывшего малолетнего узника, ветерана труда Софьи Шлыковой. Она покажет свои произведения в технике вышивка крестиком и гладью, вязание крючком и спицами.-0-