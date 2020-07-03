В Витебске открыли новую Доску почета

3 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новую Доску почета Витебска и Витебской области открыли сегодня на площади Победы. На доску занесены победители соревнования за достижение в 2019 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

Раньше Доска почета находилась в парке Партизанской славы. В прошлом году решили создать новую и установить в центре города. Доска состоит из стелы с гербом Беларуси и разделена на две части. На одной изображен герб Витебской области и лучшие предприятия, районы и города региона. На второй - герб областного центра и соответственно победители городского конкурса. С обратной стороны доски установлены карта Витебской области и генеральный план Витебска.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что открытие новой Доски почета проходит в год 75-летия Победы. "В этом видится особый символический смысл. Фронтовики, партизаны, труженики тыла ковали победу в военное лихолетье. Сегодня наши современники своим трудом создают основу для экономического развития, чтобы мы, продолжая традиции отцов и дедов, обеспечивали стабильность и благополучие нашей родины. Связь поколений нерушима и она делает нас сильнее", - отметил губернатор и поблагодарил коллективы области за проделанную работу.

Николай Шерстнев

Николай Шерстнев добавил, что по традиции наградить тружеников должны были накануне 1 мая, но пандемия внесла свои коррективы. "Открываем новую Доску почета в День Независимости. Возможно, награждение лучших коллективов в этот день станет новой традицией", - сказал губернатор.

Всего победителями состязания стали коллективы более 30 организаций и предприятий Витебской области. Это медики, работники культуры, сотрудники промышленных предприятий, организаций сферы культуры, связи, торговли, образования и спорта.

В Витебске День Независимости начался с торжественного возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины и митинга. Сегодня также открыли обновленную экспозицию о Великой Отечественной войне в областном краеведческом музее. Фотодокументальные материалы в ней обновили, расширили темы обороны и освобождения Витебска, добавили персональные комплексы и личные вещи участников освобождения области, материалы по восстановлению города после войны. Основным местом гуляний горожан станет площадь Победы, а в главных парковых зонах будут работать аттракционы.

ФОТОФАКТ: Витебчане празднуют День Независимости Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, начались в Витебске с торжественного возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, затем здесь же состоялся митинг.

Завершат День Независимости концертом и акцией "Споем гимн вместе". Финальным аккордом праздника станет салют.-0-

Фото Александра Хитрова