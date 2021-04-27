В Витебске право аренды площадки под пункт проката спортинвентаря продано в 190 раз дороже

27 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня на аукционе право аренды площадки под пункт проката спортинвентаря продано почти за Br8 тыс., что в 190 раз превысило начальную стоимость, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот лот стал самым дорогим на распродаже аренды участков городской территории под размещение аттракционов и пунктов проката, традиционно организуемой Витебским горисполкомом накануне летнего сезона. Как сообщили в отделе по имуществу управления экономики горисполкома, всего на торги выставлялись 28 объектов общей площадью почти 4 тыс. кв.м. Интерес к предметам аукциона проявили 14 участников. В результате проданы 16 площадок на общую сумму около Br16,9 тыс., что на 23% больше по количеству объектов, проданных в 2020-м, и более чем на 4% превышает результат прошлого года по выручке. Деньги пополнят городской бюджет.

Самыми востребованными лотами стали четыре участка под пункты проката спортинвентаря площадью 10 кв.м каждый в зоне отдыха на набережной реки Витьба и в парке 1000-летия Витебска в районе Ледового дворца спорта. Из них три объекта проданы значительно (в 26-190 раз) дороже, а по четвертому лоту участники сошли с дистанции после того, как цена выросла в 250 раз. Возникла спорная ситуация, в результате аукционная комиссия решила снять объект с торгов. Тем не менее распродажа аренды мест под прокат спортинвентаря сформировала более 63% выручки аукциона в целом. Кроме того, более половины лотов выкуплены единственными претендентами, в том числе право аренды мест под надувные аттракционы, бассейны с зорбами, карусели в парке Победителей, в районе набережной Витьбы, в парке Железнодорожников, прокат автомобилей на площади Победы.

Срок аренды площадок установлен по 31 октября 2021 года. По информации организаторов аукциона, арендаторы обязуются выполнить ряд условий. Они должны обеспечить эстетически приглядный внешний вид объектов, иметь документы, подтверждающие безопасность эксплуатации аттракциона, заключить договор с обслуживающей организацией на уборку территории, вывоз мусора, установить биотуалет на каждые два аттракциона. Кроме того, аренда мест на площади Победы приостанавливается на период общегородских культурно-массовых мероприятий, в том числе XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-