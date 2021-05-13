В Витебске продали здание медицинского музея за более чем Br100 тыс.

13 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня продано здание медицинского музея за более чем Br100 тыс., передает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт РУП "БелЮрОбеспечение", которое выступило организатором торгов.

В состав лота включено одноэтажное здание площадью 185 кв.м с мансардой, подвалом и забором, расположенное в одном из спальных районов Витебска на ул.Берестеня. Наименование капитального строения не связано с его функциональным назначением и выполняет техническую функцию при его регистрации в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, пояснили организаторы торгов. Объект выставлялся на повторные торги со снижением на 20% начальной цены продажи, которая составила Br96 тыс. Интерес к недвижимости проявил один участник, который согласился приобрести дом по начальной цене, увеличенной на 5%.

Капитальное строение коммунальной собственности принадлежит на праве хозяйственного ведения КПУП "Витебские лечебно-трудовые мастерские" и находится под арестом судебного исполнителя. Как сообщили в главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома, сейчас идет процесс ликвидации коммунального предприятия.

КПУП "Витебские лечебно-трудовые мастерские" организовано в 1974 году с целью проведения комплекса лечебно-производственной реабилитации людей, страдающих психическими заболеваниями и расстройствами. Предприятие являлось центром по трудоустройству и реабилитации психоневрологических больных, инвалидов I и II групп в Витебской области. В состав мастерских входят швейный участок, участок технического обслуживания и цех по производству окон и дверей из ПВХ. В начале 2021 года имущество предприятия впервые выставлялось на продажу на электронной торговой площадке РУП "БелЮрОбеспечение", но аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников.-0-