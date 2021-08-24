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24 августа 2021, 09:07

В Витебске снесут общежитие для возведения 10-этажного жилого дома

Фото из архива
Фото из архива
24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске планируется снести двухэтажное здание бывшего общежития для возведения на его месте 10-этажного жилого дома. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на государственном предприятии "УКС г. Витебска", которое выступает заказчиком проекта.

Реализация проекта направлена на повышение эффективности использования городской территории за счет уплотнения существующей застройки и предполагает снос неиспользуемого более 10 лет строения. Оригинальность архитектурно-пространственного решения обусловлена тем, что в едином комплексе с определенным под снос строением находится пятиэтажное жилое здание. Поэтому для минимизации бюджетных расходов, которые потребовались бы после сноса общежития для реконструкции остающегося жилого строения, решено возвести многоэтажку стенка к стенке к соседнему дому, пояснили специалисты. Планируемое строительство не доставит особого дискомфорта проживающим там горожанам, добавили в УКСе.

Предлагаемый к проектированию 40-квартирный жилой дом представляет одноподъездное здание в 10 этажей. Детали его фасада разработаны как вклад в формирование цельного архитектурного ансамбля улицы Некрасова, причем многие элементы заимствованы с фасадов трех соседних зданий, обеспечивая историческую преемственность застройки. В целом каждая из трех частей горизонтального деления фасада новостройки несет свою художественную и смысловую нагрузку, вписывая здание в городской контекст и одновременно обеспечивая его соответствие эстетическим представлениям современной эпохи, отметили специалисты УКСа.

Кирпичное здание будет включать 20 однокомнатных и 20 двухкомнатных квартир. Участок под застройку расположен в районе с развитой социальной инфраструктурой, недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас проходит общественное обсуждение проекта. К строительству дома предполагается приступить в 2022 году.

По информации Витебского горисполкома, всего в 2021 году в Витебске планируется возвести 20 многоквартирных жилых домов, а также начать строительство 9 зданий под жилищную программу 2022 года.-0-
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