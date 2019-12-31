В Витебске в 2020 году собираются построить не менее 150 тыс. кв.м жилья

31 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В 2020 году в Витебске планируют ввести в эксплуатацию не менее 150 тыс. кв.м жилья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
В уходящем году в городе построено 129 тыс. кв.м жилья. Жилищные условия улучшили более 1,5 тыс. семей. "Задача на 2020 год - построить не менее 150 тыс. кв.м жилья. Уже осуществляется снос частного сектора под место застройки нового микрорайона Черемушки, продолжится застройка Билево, ведутся работы по ул.Труда", - отметили в горисполкоме.
Для дальнейшего развития жилищного строительства разрабатывается проект застройки жилого квартала в поселке Тарный, корректируется план будущего микрорайона Лучеса, начато проектирование жилого комплекса по ул.Буденного на месте бывшего военного городка.
В Витебске в новом году планируют открыть школу на 1020 мест в микрорайоне Билево-2. Сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства детского сада - школы на 850 мест в соседнем Билево-3. Ввести в эксплуатацию учреждение образования планируют в 2021 году.-0-