В Витебске в 2021 году появится колесо обозрения

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске с третьей попытки по результатам торгов продано за Br2,8 тыс. право аренды земельного участка под установку колеса обозрения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по имуществу управления экономики Витебского горисполкома.

Результат предыдущего аукциона 1 декабря, когда участники подняли цену продажи в 44 раза и предложили за лот почти Br120 тыс., был аннулирован, так как победитель не оплатил покупку в установленный срок.

На повторные торги зарегистрировался один претендент, который согласился приобрести право аренды по начальной цене, увеличенной на 5%. Реализовывать масштабный развлекательный проект будет витебский индивидуальный предприниматель в кооперации с коллегами по индустрии развлечений, с которыми он не первый год организует работу уличных аттракционов в Парке победителей областного центра. Также достигнуты предварительные договоренности с одним из банков по финансовому сопровождению работ.

По словам предпринимателя, на данном этапе сложно оценить необходимый размер инвестиций, многое будет зависеть от результатов обследования земельного участка под установку аттракциона и, соответственно, необходимого объема работ для обеспечения безопасного функционирования конструкции. Проектирование, возведение фундамента и монтаж будут самыми сложными этапами реализации проекта, отметил бизнесмен. Поставщиком аттракциона выбран китайский производитель, одно из изделий которого работает с февраля 2020 года в Гродно.

По условиям аукциона на установку колеса обозрения отводится не более 9 месяцев с момента подписания договора аренды. Участок городской территории площадью 600 кв.м расположен в районе мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы областного центра. Земля передается в пользование на 10 лет с возможностью пролонгации договора аренды. Ежемесячный платеж по договору дифференцирован с учетом сезонности услуги и составляет 60 базовых арендных величин с 1 апреля по 31 октября, 20 базовых арендных величин - с 1 ноября по 31 марта. Кроме того, в период проектирования и монтажа объекта арендная плата определена в размере одной базовой арендной величины.

Колесо обозрения должно быть диаметром не менее 30 м с закрытыми кабинками вместимостью не менее 4 человек, оборудовано иллюминацией. Ряд условий аукциона касается соблюдения правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, включая наличие специально обученного персонала по организации работы и обслуживанию объекта. Временной режим работы аттракциона установлен до 23.00, при этом музыкальное сопровождение допускается до 21.00. Арендатор обязуется соблюдать требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, в том числе установить биотуалет.-0-