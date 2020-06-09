В Витебске впервые пройдет аукцион по продаже земли с недостроенными коттеджами

9 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске впервые пройдет аукцион по продаже земельных участков с незавершенными строительством жилыми домами, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Витебского областного центра маркетинга Алеся Аксенова.

На торги, которые областной центр маркетинга организует 30 июня, выставлены девять лотов с начальной ценой от Br17,8 тыс. до Br51,4 тыс. Площадки расположены в наиболее востребованных для строительства индивидуального жилья районах областного центра. В состав объектов продажи включены земельные участки (от 0,1 до 0,15 га) и строения в различной степени готовности (от 3% до 59%). Соответственно начальная цена предмета аукциона включает стоимость земли, реализуемой в частную собственность, и незавершенного капитального строения, пояснила Алеся Аксенова. Если аукцион пройдет результативно, то деньги от продажи земельного участка пополнят местный бюджет, а бывшему владельцу недостроя будут перечислены средства от продажи недвижимости. В остальном порядок проведения торгов такой же, как при продаже земельных участков под индивидуальное строительство.

Выставленные Витебским горисполкомом на аукцион земельные участки изъяты по решению суда у бывших владельцев, так как они не завершили строительство жилого дома в установленные законодательством сроки. В целом на это отводится восемь лет с учетом возможности продления срока строительства и консервации объекта, напомнила Алеся Аксенова. Кроме того, в ближайшее время областной центр маркетинга выставит на электронные торги более 30 земельных участков, расположенных в различных частях Витебска, для индивидуального жилищного строительства. По данным отдела архитектуры и строительства Витебского горисполкома, всего в 2019 году было выявлено более 200 не завершенных строительством жилых домов, сроки возведения которых истекли. Из их числа 11 объектов изъяты по решению суда. По остальным объектам устанавливаются собственники, проводится работа по оценке незавершенного строительства, а также готовятся материалы для отчуждения недвижимости в судебном порядке.-0-