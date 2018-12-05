В Витебске завершается строительство Центра по прыжкам на батуте

5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Строительство Центра по прыжкам на батуте в Витебске планируется завершить к концу текущего года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель областной федерации по прыжкам на батуте Владимир Терентьев.

Новый спортивный объект, расположенный возле главного корпуса Витебского государственного университета имени П.М.Машерова по пр.Победы, представляет собой здание из двух корпусов - административной части и специализированного батутного зала. Оно уже полностью возведено, подключено отопление. В административном корпусе будут расположены входная группа, тренажерный и фитнес-зал, восстановительный центр (две сауны, бассейн, комната отдыха), мужские и женские раздевалки, кабинет врача, тренерские и конференц-зал, четыре гостиничных номера для временного проживания спортсменов. На подвальном этаже разместятся техпомещения, мастерские и архив. В этой части здания завершаются внутренние отделочные работы и облицовка внешних фасадов.

В ближайшее время строители приступят к внутренней отделке батутного зала, а с 15 декабря в нем планируется начать монтаж спортивного оборудования. Будут установлены десять батутов (девять основных и один тренировочный с ямой приземления), оборудована акробатическая дорожка, сборно-разборный подиум для судей. Также проектом предусмотрено устройство зрительских раздвижных трибун на 200 мест, системы видеозаписи и видеоповторов, что очень важно для судейской коллегии на соревнованиях. Параллельно благоустраивается прилегающая территория. Места для парковок общей вместимостью 46 машинных мест будут предусмотрены вдоль проектируемого проезда.

Владимир Терентьев обратил особое внимание на размеры специализированного зала. Его длина составляет 48 м, высота потолков - 14 м. "Это очень важно, так как технически даст возможность спортсменам отрабатывать сложнейшие акробатические элементы, выполнение которых позволяет нам достойно конкурировать с основными соперниками - французами, китайцами, россиянами", - подчеркнул председатель областной федерации. Вопросы по проектированию зала еще на начальном этапе решались непосредственно с тренерским штабом, чтобы в полной мере учесть все нюансы подготовки спортсменов.

Заместитель генерального директора государственного предприятия "Витебский ДСК" Вячеслав Сергеев, председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель областной федерации по прыжкам на батуте Владимир Терентьев и начальник главного управления спорта и туризма Витебского облисполкома Василий Захаревич

Заказчиком объекта выступило УКС Витебского облисполкома, генподрядчиком - Витебский ДСК. Сметная стоимость проекта составляет Br8,7 млн. Средства выделены из областного и республиканского бюджетов. Общая численность персонала центра составит 38 человек.

Планируется, что первым спортивным состязанием, которое примет новый объект, станет открытый республиканский турнир имени заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля, проходящий в марте.

"Витебская школа батута имеет свои давние и славные традиции. Победа нашего батутиста Владислава Гончарова на Олимпийских играх в 2016 году дала мощный импульс развитию этого вида спорта в областном центре за счет возросшей популярности у витебчан: знаменательное событие для многих родителей оказало решающую роль при выборе спорта для своего ребенка. Открытие этого объекта позволит нам удовлетворить спрос всех желающих заниматься прыжками на батуте, обеспечить условия для эффективных тренировок спортсменов и проведения соревнований на самом высоком уровне, откроет новые перспективы развития гимнастики, акробатической дорожки, фристайла", - отметил Владимир Терентьев.

Кроме того, здесь будут проходить подготовку не только спортсмены Витебской области, но и национальной сборной. "Календарь тренировок и сборов батутистов на следующий год составлен таким образом, что половина из них будет проходить на базе витебского комплекса", - добавил Владимир Терентьев.

Возведение комплекса отразилось и на расположенных рядом других спортивных объектах: началось обновление стадиона университета, планируется реконструировать близлежащий физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.-0-

Фото Александра Хитрова