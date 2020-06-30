В Витебске завершают строительство Полоцкого путепровода

30 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске специалисты завершают строительство и благоустройство Полоцкого путепровода над железнодорожными путями. В середине июля здесь намерены пустить движение транспорта и пешеходов, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель директора филиала МСУ №5 ОАО "Мостострой" Александр Максимович

Основные работы на объекте проведены, недавно был уложен асфальт и трамвайные пути, смонтированы перильные ограждения. Сейчас специалисты заняты облицовочными и отделочными работами, идет устройство и наладка контактной сети трамваев. Продолжается благоустройство, озеленение территории возле моста, наносится разметка на проезжей части. "Для Витебска возведения путепровода стало крупнейшей стройкой, связанной с дорожной инфраструктурой", - отметил заместитель директора филиала МСУ №5 ОАО "Мостострой" Александр Максимович.

Рабочие занимаются и декоративным оформлением путепровода. На нем будет подсветка и иллюминация, уже появились ограждения с белорусским орнаментом и по краям моста тумбы с гербом Витебска. Дополнительно установлены светофоры на улице Космонавтов для заезда и выезда с автовокзала, а также на улице Ленинградской.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, соединяющая магистральную улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более 10 лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая его эксплуатация невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года.

Длина нового моста стала более 400 м. Стоимость его составила порядка Br100 млн. Одним из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода стала установка опор между ж/д путями и последующее соединение моста над ними.-0-

Фото Александра Хитрова