6 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 14 граждан будут привлечены к ответственности за долги по подоходному налогу по итогам декларирования полученных в 2020 году доходов. Такая информация опубликована на официальном сайте инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области, сообщает БЕЛТА.

Всего по итогам декларационной кампании почти 2,2 тыс. жителям области доначислен к уплате подоходный налог на общую сумму свыше Br3,4 млн. Указанный платеж необходимо было внести в бюджет до 1 июня. По официальным данным на конец июня 2021 года, 40 физлиц не рассчитались с бюджетом, размер их задолженности превысил Br144 тыс. В результате применения мер принудительного исполнения налогового обязательства количество неплательщиков уменьшилось на 65% и на конец июля в должниках числились 14 граждан. Общая сумма их долга составила более Br34,5 тыс. За нарушение срока уплаты подоходного налога должники будут привлечены к административной ответственности, говорится в сообщении.

Всего в январе - мае 2021 года декларации по подоходному налогу представили более 3,5 тыс. плательщиков - физических лиц, что на 11,2% больше по сравнению сданными за аналогичный период 2020 года. Более 85% отчитавшихся по доходам за 2020 год подали налоговые деклараций по подоходному налогу в электроном виде. Наибольшее количество деклараций представлено жителями Первомайского и Октябрьского районов областного центра. Помимо доначислений, 50 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено или зачтено в счет будущих платежей около Br50 тыс.

Подоходный налог остается одним из основных доходных источников региональной казны. За январь - июнь 2021 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило Br953,1 млн доходов, контролируемых МНС, что на 7,2% превысило данные за аналогичный период 2020-го. На долю подоходного налога приходится 33,6%, или более Br320,4 млн, что на 14,8% больше по сравнению с январем - июнем 2020-го.-0-