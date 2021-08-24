В Витебской области 44% автовладельцев использовали право на освобождение от транспортного налога

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24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области правом на освобождение от уплаты транспортного налога воспользовались 44% от общего количества автовладельцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.В Витебской области завершены работы по уточнению данных об объектах и физлицах - плательщиках транспортного сбора. По предварительным данным, всего на учете состоит около 192 тыс. автовладельцев. У них в собственности находится примерно 215 тыс. транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения транспортным налогом. При этом ожидаемый объем поступления этого платежа от 107 тыс. граждан превысит Br3,8 млн.Правом на освобождение от уплаты транспортного налога в 2021 году воспользовались 85 тыс. человек. В основном это владельцы транспортных средств, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении с уплатой госпошлины, а также снятых с учета до 1 июля 2021 года.В областной налоговой инспекции напомнили, что уплата транспортного налога физическими лицами производится на основании извещения налогового органа. Граждане, имеющие транспортные средства, являющиеся объектом налогообложения транспортным налогом, должны не позднее 15 декабря 2021 года уплатить авансовый платеж в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - в размере Br20 за каждый объект налогообложения. Извещения на такие платежи будут направлены налоговыми органами не позднее 1 ноября 2021 года.При этом гражданам, имеющим доступ к "Личному кабинету", такие извещения будут направлены только в электронном виде без дублирования на бумажном носителе и отправки почтовым отправлением. В случае, если плательщик, являясь пользователем электронного сервиса, не использует его возможности, рекомендуется обратиться в налоговый орган для получения извещения по почте.-0-