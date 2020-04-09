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09 апреля 2020, 16:21

В Витебской области более 3,8 тыс. человек получили материальную помощь к 75-летию Победы

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9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области единовременную материальную помощь к 75-летию Победы получат ветераны, участники Великой Отечественной войны и некоторые категории граждан, пострадавших от последствий войны, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.

Выплаты будут производиться по 1 мая через органы по труду, занятости и социальной защите области, Минобороны, МВД и КГБ. Всего материальную помощь по Витебской области получит 4051 человек на общую сумму Br3,1 млн. "На 8 апреля помощь выплачена 3860 гражданам, это 95% от общего их количества", - отметили в комитете.

Размеры одномоментных выплат зависят от категорий граждан и составляют Br1,7 тыс., Br900 и Br700. В Витебской области проживает свыше 600 ветеранов войны.-0-

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