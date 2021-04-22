В Витебской области "Дажынкі-2022" пройдут в Глубоком, а в 2023-м - в Шарковщине

22 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Столицами областного праздника тружеников села "Дажынкі" в Витебской области в 2022 и 2023 годах станут соответственно Глубокое и Шарковщина. Об этом на открытом заседании облисполкома сообщил глава области Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2022 году областной праздник "Дажынкі" будет проходить в Глубоком. "Почему мы определили Глубокое для проведения "Дажынак": хотелось в западной части области создать очаг культуры. Планируем сделать из Глубокого город европейского типа, чтобы туда потянулись туристы. Сам город ухоженный, опрятный, там многое сделано, но надо развить его и поднять на уровень выше", - рассказал председатель облисполкома.

Часть работ в райцентре начата в этом году. Уже ведется подготовка проектной документации на ремонт 16 домов и определяется число объектов, которые преобразятся к осени следующего года. За счет районного бюджета в этом году будут отремонтированы 5 улиц: уже завершили ремонт одной улицы, работники ЖКХ занимаются укладкой плитки на другой. Также готовятся к переустройству детские площадки.

Для "Дажынак-2023" выбирали районный центр, где необходимо будет задействовать наименьший объем вложений из областного бюджета. В качестве кандидатур столиц областного праздника тружеников села выступали Бешенковичи и Шарковщина. "Выбор пал на Шарковщину. Этот райцентр является в какой-то степени лицом области. В летнее время мимо Шарковщины жители Минска и туристы едут на Браславские озера и видят неприглядный населенный пункт. Там есть много вопросов. Поэтому надо привести в порядок этот городской поселок", - отметил Николай Шерстнев.-0-