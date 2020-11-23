В Витебской области елочные базары начнут работать с 19 декабря

23 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Елочные базары в Витебской области развернутся с 19 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Всего лесхозы северного региона планируют реализовать около 29 тыс. новогодних деревьев. Для удобства населения режим работы будет максимально продлен. В ассортименте торговых точек традиционно будут ели, сосны, а также елочные букеты и ели в кадках. Последние традиционно пользуются у населения повышенным спросом, поэтому объем их реализации планируется увеличить до 2,5 тыс. штук. Свыше трети от этого объема подготовлены к продаже Оршанским лесхозом. В среднем стоимость срубленного новогоднего дерева до 1 м на елочных базарах составит Br11, 1-2 м - Br14, 2-3 м - Br19.

В Витебске елочные базары в этом году будут организованы в 16 точках города: на Полоцком, Смоленском, Южном рынках; Пролетарской площади; возле торговых центров GREEN, "Гиппо", "Трио", магазинов "Евроопт" (проспект Московский, 45/1 и 130), "Веста" (проспект Победы); "Доброном" (ул. Правды, 64а), "Витебские продукты" (ул. Смоленская; на пересечении проспекта Фрунзе и ул. Смоленской); а также на улицах Мира, 44; Титова, 113; Чкалова (остановка "Юг-7").

В предновогодний период для работников государственной лесной охраны актуальной становится рейдовая работа, направленная на пресечение незаконных рубок новогодних деревьев. Будет организовано патрулирование лесов вблизи населенных пунктов, дорог и хвойных молодняков. Также будут выставлены посты, в том числе совместные с работниками Госавтоинспекции. У граждан, перевозящих новогодние деревья, будут проверяться документы, подтверждающие их приобретение. Активно в предновогодние дни гослесохрана намерена использовать камеры фото- и видеофиксации. "Самовольная рубка новогоднего дерева грозит наложением штрафа от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27)", - напомнили в объединении.-0-