В Витебской области ежегодно сносят более 1 тыс. ветхих и пустующих домов

22 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области ежегодно сносят в среднем более 1 тыс. ветхих и пустующих домов. Это следует из цифр, озвученных сегодня на заседании президиума Витебского областного Совета депутатов, где обсуждалась работа местных властей с заброшенными строениями, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник управления землеустройства облисполкома Игорь Левенков рассказал, что после выхода указа в феврале 2006 года, который начал регулировать работу с ветхими и пустующими домами, были обследованы все населенные пункты северного региона. Тогда местная власть выявила более 25 тыс. бесхозных строений. Сельские исполкомы провели работу по поиску потенциальных наследников недвижимости и получили свыше 13 тыс. уведомлений о намерении использовать дома для проживания. "В Витебской области с момента реализации законодательства по сносу ветхих и пустующих домов снесено 16,9 тыс. строений. После сноса перераспределено земельных участков на 2,4 тыс. га земли. Свободные участки предоставляются для строительства жилья, ведения подсобного хозяйства или огородов", - отметил Игорь Левенков.

Председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев подчеркнул, что у местных властей годами наработана практика по работе с ветхим и пустующим жильем. Некоторые районы, среди них Докшицкий, Оршанский, Лепельский, имеют положительный опыт и к ним нужно подтягиваться другим. "Здесь не только идет снос домов, но и обращение земель в севооборот, осуществляется продажа домов населению. Но, к сожалению, ситуация показывает и то, что мы в этом вопросе и не дорабатываем", - отметил Владимир Терентьев. Он добавил, что также стоит перенять хороший опыт соседней Минской области, в частности Клецкого района.

На важность работы с пустующими и ветхими строениями акцентировал начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. "Спасатели в этом году более 1,5 тыс. раз выезжали на загорания таких домов, три человека погибло, уничтожено более 30 строений. Затраты на ликвидацию этих пожаров сопоставимы сносу более 1 тыс. пустующих и ветхих домов", - отметил он. Сергей Мелешкин высказал ряд предложений, как можно исправить ситуацию.

Сейчас в Витебской области числится более 3,3 тыс. заброшенных домов.-0-