В Витебской области физлица-арендодатели увеличили платежи в бюджет почти на четверть

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17 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь - июнь платежи в бюджет от граждан, получающих доход от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, увеличились почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.За шесть месяцев от этой категории плательщиков в бюджет поступило около Br1,6 млн. По данным на 1 июля, на учете в налоговых органах состоят более 11,6 тыс. физических лиц, уплачивающих подоходный налог в фиксированных суммах. Это примерно на 8% меньше, чем на 1 июля 2020-го. Традиционно наибольшее количество граждан сдает жилье в Витебске, Полоцке и Новополоцке.Кроме того, на налоговом учете в инспекциях Витебской области состоят почти 150 граждан, уплачивающих единый налог за предоставление принадлежащих им на праве собственности жилых помещений для краткосрочного проживания. От этой категории плательщиков в бюджет поступило Br40,3 тыс. единого налога.В первом полугодии 2021 года во время контрольных мероприятий установлены 12 граждан, сдававших жилые помещения без уплаты налога. В результате доначислено Br1,1 тыс.Удельный вес граждан - плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах составляет около 2,7% в общем количестве физических лиц, уплачивающих налоги в Витебской области.За январь - июль в формировании бюджета Витебской области участвовали почти 426 тыс. физических лиц - примерно на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го.-0-