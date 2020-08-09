9 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области к работе приступили 750 избирательных участков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.

Досрочное голосование в регионе проходило на 729 открытых избирательных участках. Сегодня в работу включился еще 21 участок, расположенный в санаториях, профилакториях, домах отдыха, организациях здравоохранения и воинских частях. Все участки подготовлены в соответствии с требованиями законодательства и оборудованы 3411 ящиками для голосования, из которых прозрачными являются 904 стационарных , 730 - предназначенных для досрочного голосования и 429 - предназначенных для голосования по месту нахождения избирателей.

Следить за выборами непосредственно на участках для голосования сегодня в регионе будут около 5,1 тыс. аккредитованных наблюдателей.

В уточненных списках избирателей по Витебской области числятся более 848 тыс. человек.

Сегодня на открытых избирательных участках пройдут культурные мероприятия, организованные самодеятельными коллективами предприятий, организаций, учреждений образования или культуры. Обслуживание граждан возьмут на себя более 100 предприятий торговли и общественного питания, а также фирменные торговые сети производителей. Будет работать 871 торговый объект, в том числе более 300 точек общественного питания. Например, организации Витебского областного потребительского общества займутся обслуживанием избирателей преимущественно в сельской местности. В населенных пунктах, где избирательные участки разместились в небольших помещениях и нет возможности организовать работу торговой точки, обслуживанием избирателей займутся близлежащие стационарные магазины, также там можно будет воспользоваться услугами общественного питания.

В день выборов торговые организации планируют широкую акционную программу, в том числе проведение выставок-продаж, дегустаций продукции собственного производства Витебской бройлерной птицефабрики, Витебского мясокомбината, Глубокского мясокомбината, "Витебскхлебпрома" и других, а также организаций общественного питания.

На наиболее удаленных участках области обслуживание в формате выездного буфета организуют организации потребительской кооперации.-0-