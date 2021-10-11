11 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области картофель убран на 94% площадей, сезонные овощи аграрии собрали на 45% сельхозугодий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

Уборка картофеля в области по состоянию на 11 октября завершилась на более 1,6 тыс. га, что составило 94% от всех площадей, занятых под второй хлеб. Всего аграрии региона собрали 51,2 тыс. т картофеля. По области средняя урожайность культуры составила 308 ц/га. Нынешняя неблагоприятная погодная обстановка повлияла на урожай одного из самых популярных овощей. В этом году показатель урожайности ниже уровня аналогичного периода прошлого года, тогда урожайность составила в среднем 371 ц/га. Традиционно в сборе картофеля лидирует Толочинский консервный завод, где собрали 386 ц/га. Районы области завершили или завершают уборку этих корнеплодов, больше всего работы еще предстоит проделать в Витебском районе.

Что касается уборки других овощей, то здесь работы аграриев приближаются к экватору. Морковь, свекла, капуста и другие культуры убраны на 120 га, что составило 45%. Всего сельхозпредприятия Витебской области собрали 3,6 тыс. т овощей.

Во многих районах на помощь аграриям приходят учащиеся колледжей и лицеев, особенно те, где молодежь получает аграрное образование. Юноши и девушки отправляются на сбор сезонных овощей, чтобы уборочная кампания завершилась до наступления заморозков.-0-