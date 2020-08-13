В Витебской области количество сдающих в аренду недвижимость выросло на 6%

13 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество граждан, получающих доход от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, увеличилось за год примерно на 6%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

По данным на 1 июля, на учете в налоговых органах состоит почти 13 тыс. физических лиц, уплачивающих подоходный налог в фиксированных суммах, что на 730 человек больше, чем на 1 июля 2019-го. Рост количества людей, сдающих в аренду недвижимость, отмечается в большинстве инспекций региона. Традиционно наибольшее количество граждан сдает жилье в Витебске (более 5,5 тыс.), Полоцке (свыше 1,6 тыс.) и Новополоцке (около 1,4 тыс.), на долю которых приходится около 66% от общего количества по области.

В первом полугодии ими уплачено в бюджет около Br1,2 млн, что на 5% (Br63 тыс.) больше, чем за аналогичный период 2019 года. В ходе контрольных мероприятий налоговые инспекторы установили 20 граждан, сдававших жилые помещения без уплаты налога, которым доначислено к уплате Br5,1 тыс. подоходного налога.

Удельный вес граждан-плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах составляет около 3% в общем количестве физических лиц, уплачивающих налоги в Витебской области.

На 1 июля в области насчитывается более 424 тыс. физических лиц, являющихся плательщиками налогов, что на 1,8% больше, чем на 1 июля 2019-го. Наибольший рост плательщиков отмечается в Витебском (плюс 3,4%), Оршанском (2,8%) районах, а также Железнодорожном (почти 3%) районе областного центра.

В январе-июне физическими лицами уплачено в бюджет почти Br22,8 млн налогов, или на 1,3% больше (в действующий ценах) соответствующего периода 2019-го.-0-