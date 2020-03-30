В Витебской области ликвидирован Кохановский льнозавод

30 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес определение о завершении ликвидационного производства ОАО "Кохановский льнозавод", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Решение о признании акционерного общества банкротом было принято в ноябре 2018 года. Установленный на 12 месяцев срок ликвидации продлевался до марта 2020 года. В реестр требований кредиторов включено почти Br4 млн, из которых удалось погасить около 13% за счет продажи, а также передачи имущества должника и дебиторской задолженности. Всего за период ликвидационного производства антикризисный управляющий Алеся Заровкина реализовала часть движимого имущества на аукционах и по прямым договорам купли-продажи на общую сумму почти Br775 тыс. Часть выручки в размере Br354 тыс. направлена на расчеты по внеочередным платежам.

Нереализованная и непринятая кредиторами недвижимость балансовой стоимостью около Br2,2 млн передана в коммунальную собственность. Как сообщили в Толочинском райисполкоме, сейчас ведется поиск инвесторов для организации сельскохозяйственного производства на базе комплекса зданий и сооружений бывшего льнозавода. Заинтересованным организациям или частным лицам для реализации инвестпроекта предлагаются здания производственного корпуса, конторы, сушилки и склада, расположенные на земельном участке площадью более 21,2 га. Одно из условий, которые должны выполнить инициаторы бизнес-проекта, - создание рабочих мест.

В связи с ликвидацией Кохановского льнозавода выращиванием льна в Толочинском районе занимается ОАО "Ореховский льнозавод" из расположенного по соседству Оршанского района. Ему переданы земли общей площадью около 1 тыс. га, которые ранее возделывались льнозаводом из Коханово. На предприятии из Ореховска также трудоустроена часть работников ликвидированного завода.

Кохановский льнозавод был построен в 1959 году. Предприятие акционировано в 1998 году, доля госсобственности превышала 99% уставного фонда. Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) завода возбуждено экономическим судом Витебской области в августе 2018 года. Витебский облисполком признал нецелесообразным досудебное оздоровление, общим собранием акционеров принято решение о ликвидации должника.-0-