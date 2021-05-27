В Витебской области на месяц введут запрет на лов сома

27 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В рыболовных угодьях Витебской области устанавливается запрет на лов сома с 31 мая по 1 июля 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела госконтроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.
Запрещено будет ловить сома всеми орудиями, а также находиться с этим видом рыбы на расстоянии 1 км от береговой линии рек и водоемов. Административная ответственность за вылов сома влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), а за нахождение с данным видом рыбы - от 5 до 30 базовых величин.
Кроме того, за каждую особь нарушителю придется возместить причиненный вред по тройной таксе - 12 базовых величин (Br348). Если ущерб от незаконной рыбалки составит 100 и более базовых величин, может наступить уголовная ответственность.-0-