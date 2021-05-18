В Витебской области на одного безработного приходится пять вакансий

18 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за четыре месяца 2021 года за содействием в трудоустройстве обратились более 6 тыс. человек. Такие цифры приводит Telegram-канал "Витебская область. Официально", сообщает БЕЛТА.

По информации комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома, на 1 мая на учете в качестве безработных состояло 1462 человека, что на 11,9% меньше, чем на 1 мая прошлого года (1660). Уровень зарегистрированной безработицы за четыре месяца составил 0,3%.

Нанимателями заявлены сведения о наличии 7770 свободных рабочих мест, спрос на работников по рабочим профессиям составил 63,7% от общего числа вакансий. При этом на одного безработного приходится пять вакансий. "В январе - апреле нынешнего года за содействием в трудоустройстве обратились 6012 человек, из которых 3528 человек зарегистрированы в качестве безработных", - говорится в сообщении.

В этом году по госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы свыше 4 тыс. человек трудоустроены на постоянную работу,188 граждан направили на обучение по востребованным профессиям. Также 43 человека получили субсидии для организации своего дела, 10 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.

В Витебской области в этом году состоялось 30 электронных ярмарок вакансий. В них приняли участие 135 нанимателей с почти 3,5 тыс. вакансий.-0-