В Витебской области на одного безработного приходятся три вакансии

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области на одного зарегистрированного безработного в среднем приходятся три вакансии, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ирина Матвеева.

В северном регионе сохраняется тенденция уменьшения количества безработных. На 1 декабря в Витебской области на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных состояли около 2,2 тыс. человек. На 1 января 2018-го - 3,5 тыс. человек.

В региональном банке вакансий, заявленных нанимателями, насчитывается чуть более 6,6 тыс. предложений (на начало года их было 4,6 тыс.). "В основном требуются люди рабочих специальностей. Востребованы водители автомобиля, слесари, инженеры различных профилей, в сфере услуг (швеи) и торговле (продавцы). В сельскохозяйственной отрасли нужны ветврачи, зоотехники, операторы машинного доения, животноводы, трактористы, также есть потребность в квалифицированных специалистах в сфере здравоохранения (врачи, медицинские сестры)", - рассказала заместитель председателя комитета.

При поиске работы возникают ситуации, когда у человека по каким-то причинам не получилось трудоустроиться на специальность, которой он владеет, либо не позволяет его образование. "Для решения этого вопроса предлагаем повысить квалификацию или переучиться на востребованные вакансии. Желающие проходят курсы, продолжительность которых от 1 до 8 месяцев в зависимости от вакансии, и идут работать по новой специальности. Очень часто это происходит с гарантией трудоустройства: будущих работников готовят под заказ конкретного нанимателя. Сейчас для одной организации будем готовить поваров. Всего в этом году новые для себя и востребованные на рынке труда профессии освоили более 1 тыс. жителей области", - отметила Ирина Матвеева.

Всего при содействии служб занятости в области за 11 месяцев этого года трудоустроено 21,3 тыс. человек, в том числе 11,4 тыс. безработных. Кроме того, еще 183 жителя региона получили государственную субсидию для организации своего дела. "В основном люди берут ее для создания бизнеса (розничная торговля, строительство и др.), но и есть примеры работы в сфере агротуризма, организации ремесленной деятельности", - рассказала зампредседателя комитета.

На 1 декабря 2018 года уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,4% к численности экономически активного населения.

В настоящее время в области действует 26 комиссий по содействию занятости населения. Информация об их деятельности, графики работы комиссий размещены на сайтах райисполкомов и администраций районов Витебска. Заседания комиссий проводятся не реже двух раз в месяц.-0-