В Витебской области на посевную дополнительно привлечены 1,5 тыс. человек

5 апреля, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на время посевной кампании в помощь аграриям дополнительно привлечены 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время рабочей поездки в Оршанский район по вопросам проведения сева.

"Все организационные вопросы по кадровому составу решены. Мы привлекли из городов дополнительно около 1 тыс. человек, в основном механизаторов, и около 500 человек задействовали из учебных заведений. Это ребята, которые имеют водительское удостоверение и способны управлять техникой, и первокурсники, задействованные на подсобных работах. Они все уже на местах и в работе", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Председатель облисполкома отметил, что в нынешнем году все районы Витебской области вступили в посевную практически одновременно, во многом этому способствовала погода. По состоянию на 5 апреля, засеяно уже 11% площадей. Выполняется полный комплекс работ. Для получения максимальной отдачи осенью сейчас ключевым фактором является строгое соблюдение технологии. "Если мы ее выдержим, то получим максимум урожая. Я об этом уже говорил: 30 ц/га, которые мы получаем, и 70-80 ц/га, которые должны получать, - это как раз разница, зависящая от технологии. Поэтому мы настраиваем всех на ее максимальное соблюдение и стараемся решать все связанные с этим вопросы", - подчеркнул Николай Шерстнев.

О ходе посевной в Оршанском районе рассказал председатель райисполкома Игорь Исаченко. Сейчас на полях всех хозяйств активно ведется сев яровых, вспашка и боронование почвы, подкормка озимых, подсев многолетних трав, пересев погибших озимых посевов и другие первоочередные работы. Темпы сева стабильно наращиваются, на 5 апреля засеяно 17,4% площадей яровых культур. "С учетом обеспеченности минеральными удобрениями, посевным материалом, кадрами, высокой готовностью техники мы идем достаточно неплохо. Если сохранится погода, то в течение 10-12 дней весенний сев мы закончим", - констатировал руководитель района.

В нынешнем году в структуре посевных площадей Витебской области зерновые и зернобобовые займут 417,4 тыс. га, крестоцветные - 110,8 тыс. га, лен - 15 тыс. га. Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составит 788,3 тыс. га. С учетом посеянных озимых зерновых и озимого рапса, многолетних трав на пашне необходимо будет посеять весной 400 тыс. га яровых культур.-0-