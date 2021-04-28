В Витебской области на торги выставлено восемь бань, включая передвижную

28 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области на аукцион выставлено 7 зданий бань, а также одна передвижная баня на автомобильном прицепе суммарной начальной стоимостью около Br103 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Евгений Бирюков.

Имущество принадлежит УП ЖКХ "Витрайкомхоз" и распродается в ходе ликвидации предприятия. Одноэтажные здания бань расположены в различных сельских населенных пунктах Витебского района и в основном не используются по прямому назначению, простаивают или сдаются в аренду. Исключение составляют баня в деревне Должа, которая выставлена с самой высокой среди зданий этого назначения начальной ценой почти в Br24 тыс., а также передвижная баня (Br3,7 тыс.), которая сейчас удовлетворяет спрос на услугу в горпоселке Сураж. Торги назначены на 31 мая и пройдут на электронной торговой площадке torgi.gov.by.

Всего на аукцион выставлено около 90 лотов на общую сумму почти Br600 тыс., в том числе почти 30 зданий и сооружений, включая коровники, телятники, производственные цеха и складские помещения, около 60 машин, станков и оборудования. Самыми дорогими лотами торгов стали яблоневые сады в деревне Зароново (280 деревьев) за Br44,8 тыс. и в деревне Борщевка (360 деревьев) с начальной ценой Br60,8 тыс. Многолетние плодовые насаждения переданы на баланс "Витрайкомхоза" после ликвидации сельхозпредприятия "Пестуница" и включены в конкурсную массу должника, за счет распродажи которой антикризисный управляющий будет рассчитываться с кредиторами. После публикации объявления об аукционе интерес к садам проявили несколько потенциальных покупателей, рассказал Евгений Бирюков.

УП ЖКХ "Витрайкомхоз" признано банкротом по решению экономического суда Витебской области в марте 2021 года. Всего в реестр требований кредиторов включена задолженность около Br3,7 млн. Общая стоимость активов должника оценивается почти в Br1,1 млн, в том числе основные средства - около Br640 тыс., дебиторская задолженность - более Br330 тыс.

Предприятие специализировалось на оказании коммунальных услуг, работах по благоустройству территорий, а также обслуживании котельных в Витебском районе.-0-