В Витебской области обследуют вернувшегося из Италии военнослужащего

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики обследуют одного из военнослужащих, который вернулся из Италии. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования после поездки в Италию один из военнослужащих. На сегодня его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в Минздраве сообщали, что на сегодня РНК коронавируса в Беларуси суммарно выделена у 27 пациентов. Трое уже выздоровели и выписаны домой.-0-