В Витебской области определят населенные пункты, где пустующие дома будут продавать за базовую

2 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области определят населенные пункты, где пустующие жилые дома будут продавать за базовую величину на аукционе и без него, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Витебская область. Официально".

Пустующие дома находятся не только в отдаленных сельских населенных пунктах, но и в самом Витебске. Президент подписал указ "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами", а в августе принято решение Витебского облисполкома "Об отчуждении пустующих жилых домов в Витебской области", которое вступит в действие с 27 сентября.

Пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и перешедшие в собственность государства, будут продавать на аукционах с начальной ценой продажи в 1БВ (Br29) либо сразу за базовую без проведения торгов. Сейчас в этот перечень включено 380 населенных пунктов в 16 районах Витебской области, включая 13 райцентров, а также Витебск и Новополоцк.-0-