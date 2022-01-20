В Витебской области от COVID вакцинированы более 3 тыс. школьников

20 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области вакцинацию от коронавируса проходят по 400-500 детей и подростков в день. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

По состоянию на сегодняшнее утро, вакцину от COVID-19 получили более 3 тыс. школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Также активно прививаются учащиеся лицеев, колледжей и студенты вузов.

В области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса среди взрослого населения. "Первым компонентом от COVID-19 привиты около 640 тыс. жителей Витебской области, что в процентном соотношении составляет 58,4%. Второй компонент получили более 490 тыс. граждан (почти 44%). Ревакцинированы около 50 тыс. человек. Активно проводится вакцинация среди работников сфер здравоохранения, образования, соцзащиты, в том числе среди проживающих в круглосуточных социальных учреждениях - домах-интернатах. Кроме того, в учреждениях здравоохранения и по запросу на рабочих местах делают профилактические прививки работникам ЖКХ, транспорта, предприятий энерго- и водообеспечения", - отметил Владимир Синкевич.

Несмотря на то что вакцинация является самым эффективным методом профилактики COVID-19, главный санитарный врач области рекомендует, особенно в период вероятного подъема заболеваемости коронавирусом, придерживаться мер неспецифической профилактики. Они включают соблюдение респираторного этикета и принципов дистанцирования, а также использование защитных масок там, где невозможно соблюсти дистанцию. "Не следует подвергать риску заражения окружающих: при ухудшении самочувствия необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, по возможности воздерживаться от посещения общественных мест. Медицинские работники настоятельно рекомендуют с целью профилактики использовать средства защиты органов дыхания в транспорте, магазинах, аптеках, иных общественных местах", - подчеркнул Владимир Синкевич.-0-