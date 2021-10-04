В Витебской области откроются школы активного долголетия и долговременного ухода

4 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области с ноября начнут действовать школы активного долголетия и долговременного ухода, которые откроются в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева.

Этот проект совместно с главным управлением реализует комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома. "Главной целью создания таких школ является помощь гражданам всех категорий, которые нуждаются в соцподдержке, консультациях, разработке индивидуальных программ реабилитации после различных заболеваний и профилактических программ. Школы "Активное долголетие" будут доступны как для самих пенсионеров, так и для их родственников, которые смогут узнать, как предотвратить деменцию и в какую деятельность можно вовлечь граждан золотого возраста, чтобы они чувствовали себя нужными. Школы "Долговременного ухода" дадут знания по уходу за теми, кто перенес различные заболевания или нуждается в постоянном присмотре, например, за лежачими больными. Таким образом, социальная и медицинская помощь будет в шаговой доступности для жителей глубинки", - отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Жители сельской местности смогут как обращаться на ФАПы лично, дистанционно по телефону, так и рассчитывать на визит специалистов медицинского и социального профиля. "Также на место будут выезжать преподаватели кафедры реабилитации Витебского государственного медицинского университета, которые будут обучать соцработников и рядовых граждан основам реабилитации, долговременного ухода, расскажут пенсионерам, как держать себя в тонусе и следить за собой, чтобы дольше оставаться активными", - добавила главный внештатный гериатр облздрава Татьяна Оленская.

Как отметили инициаторы проекта, алгоритм работы школ будет постоянно совершенствоваться и дополняться новыми программами и направлениями.-0-