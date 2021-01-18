В Витебской области подготовлено 37 мест для желающих окунуться на Крещение

18 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области определено 37 мест для желающих окунуться 18-19 января на Крещение Господне, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Купели обустроили практически в каждом районе. Больше всего сделано в Толочинском и Витебском районах. Жители областного центра смогут окунуться в закрытом святом источнике по ул. 39-й Армии, а также в окрестностях города: на озере Бернское около деревни Вороны, в Лужесно (купель возле Храма Вознесения Господня), в озере Новкинское и реке Коптянка. Окунания в северном регионе пройдут сегодня вечером, ночью и утром 19 января.

Спасатели добавили, что нужно помнить о безопасности и выбирать место для проведения обряда только в специально отведенных акваториях. Рядом с ними будут дежурить медицинские работники, сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции.

Медики напоминают, что к окунанию на Крещение необходимо быть подготовленным. Как для здорового, так и больного человека - это стресс, к этому нужно готовить свой организм заранее. Если вы решили окунуться в прорубь, обязательно возьмите с собой шерстяные носки, желательно махровый халат, сменную одежду, которая легко и беспрепятственно одевается. Накануне нельзя переедать, как и голодать. Не лишним будет еще раз вспомнить, что алкоголь в данном случае - это не средство для согревания, ни до, ни после.

В Витебске вечером 18 января прогнозируется до 20 градусов мороза, ночью и утром - минус 18-19.-0-