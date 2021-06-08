В Витебской области помощь престарелым и инвалидам оказывают в 44 замещающих семьях

8 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Более 40 пенсионеров и людей с инвалидностью в Витебской области проживают в замещающих семьях, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

Одной из форм оказания социальных услуг людям с инвалидностью и престарелым является устройство в замещающие семьи. Нетрудоспособных граждан уязвимой категории, о которых некому из близких позаботиться, берут под опеку люди, не являющиеся их ближайшими родственниками. В Витебской области функционирует 44 такие семьи. "К замещающим семьям относятся физические лица, оказывающие социальные услуги инвалидам и престарелым и не являющиеся обязанными по закону их содержать. В Витебской области в таких семьях проживают 44 человека. Из них 11 являются инвалидами I группы, 7 - инвалидами II группы, 26 - гражданами, достигшими 70-летнего возраста. Результатом функционирования такой экономически выгодной формы жизнеустройства нетрудоспособных граждан является то, что пожилые и инвалиды не одиноки, проживают в семьях, получают помощь и уход", - отметила Вера Астапенко.

Институт замещающих семей для инвалидов и престарелых в Витебской области с каждым годом расширяется. В прошлом году в регионе было около 30 таких семей. Подобная форма устройства граждан уязвимой категории позволяет охватить более широкий круг нуждающихся. Здесь представители золотого возраста и люди с инвалидностью получают полноценный уход, медицинское обслуживание на дому, а теплая семейная атмосфера дает положительный эмоциональный эффект. Это особенно важно для людей, которые нуждаются в социальной поддержке. "Как правило, замещающие семьи находятся по соседству с одинокими пенсионерами или инвалидами. Знакомая обстановка благоприятно влияет на таких людей, они фактически обретают новую семью, где о них заботятся, помогают скрасить досуг", - подчеркнула Вера Астапенко.-0-