В Витебской области помощь семьям на подготовку детей к школе составила Br3 млн

8 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на Br3 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Витебская область. Официально".

Многодетные семьи с детьми-школьниками, а их более 10 тыс. (19,8 тыс. детей), получили материальную помощь для подготовки детей к учебному году из средств местного бюджета. На эти цели направлено Br1,5 млн. "Малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным, предоставлена государственная адресная социальная помощь. Ее получили 682 семьи (1569 детей) на сумму Br679,3 тыс. Родителям школьников помощь оказана по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или нанимателей: она предоставлена 7 тыс. семей (11,7 тыс. детей) на Br726,4 тыс.", - отметили в облисполкоме.

Также около 700 семей получили помощь от общественных объединений и организаций, гуманитарную, благотворительную на сумму Br106,7 тыс.

В Витебской области в этом году за парты сели 114 923 ребенка - это на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. В первый класс пошли 12 375 детей.-0-