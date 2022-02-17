В Витебской области построят 3 станции обезжелезивания

17 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году на капремонт объектов водоснабжения и водоотведения из бюджета Витебской области направят более Br3 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома.

"В этом году в области будет продолжаться планомерная работа по улучшению качества подаваемой населению питьевой воды, повышению надежности действующих систем водоснабжения и водоотведения, улучшению степени очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. В областном бюджете на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения на этот год предусмотрено порядка Br3,1 млн. За счет средств областного и республиканского бюджетов, а также средств займа Европейского банка реконструкции и развития в этом году предусмотрено проектирование и строительство новых объектов водоснабжения, в том числе трех станций обезжелезивания", - отметили в главном управлении.

Также в планах на этот год у предприятий ЖКХ продолжать работу по совершенствованию существующей инфраструктуры сбора, вывоза и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) и вторичных материальных ресурсов, развитие контейнерной системы сбора ТКО от каждого домовладения в районах индивидуальной жилой застройки. На строительство объекта "Полигон ТБО г.Орша" планируется направить Br45,7 млн средств государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" и Br1 млн средств областного бюджета. "Доведен годовой план объемов сбора ВМР: в этом году он должен быть увеличен к уровню сбора 2021 года более чем на 9,4%", - добавили в управлении.-0-