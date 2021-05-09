9 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны и 2,8 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

"С каждым годом число ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, уменьшается. Очень важно беречь их и сохранять крупицы их воспоминаний, чтобы передавать потомкам. Некоторые участники и инвалиды войны перешагнули 100-летний рубеж. Самым молодым их них уже около 90 лет, в основном это партизаны и подпольщики. Всего в Витебской области сегодня проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны и 2,8 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны", - сказала Вера Астапенко.

Ветеранам войны и пострадавшим от ее последствий уделяется особое внимание. Для выявления их нужд и проблем работники социальной сферы ежегодно обследуют материально-бытовые условия проживания этой уязвимой категории граждан. Традиционно это обследование проходит в I квартале года, чтобы к майским праздникам выполнить все поступившие заявки. В этом году обследованы 3,1 тыс. представителей этих категорий, помощь получили около 240 человек. Им помогали в уборке жилых помещений, придомовой территории, колке дров, обеспечили всех нуждающихся дровами. Проводились мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проживания пожилых людей: ремонт жилых помещений, печей, электропроводки, газового оборудования и так далее. Заявки, которые поступят в течение года, будут выполняться оперативно. К помощи ветеранам обычно подключаются волонтеры, представители организаций и предприятий области.

Более 330 ветеранов войны и пострадавших от ее последствий пользуются социальными услугами на дому. Такие услуги по законодательству должны оказываться платно, но по решению местных органов власти все ветераны Великой Отечественной войны освобождены от оплаты социального обслуживания на дому.

В домах-интернатах круглосуточную социальную медицинскую помощь получают 27 человек этих категорий. Кроме того, за 206 ветеранами и пострадавшими гражданами осуществляется индивидуальный уход членами семьи с выплатой пособия по уходу за инвалидом I группы либо престарелым старше 80 лет. Размер такого пособия равен величине бюджета прожиточного минимума - более Br273.

"Ветераны войны получают также льготы в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения, по проезду в общественном транспорте, оплате жилищно-коммунальных услуг. Например, бесплатные лекарственные средства, ремонт зубных протезов, предоставление на безвозмездной основе технических средств социальной реабилитации и первоочередное бесплатное санитарно-курортное лечение. Если Герои Советского Союза либо инвалиды и участники Великой Отечественной войны не воспользовались своим правом, то им выплачивается денежная помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин. Ветераны войны имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и 50-процентную скидку при оплате техобслуживания помещений, где они проживают", - рассказала Вера Астапенко.-0-