4 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области проживают 847 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил сегодня председатель облисполкома Николай Шерстнев на торжественном приеме ветеранов, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что День Победы не зря называют праздником со слезами на глазах, ветеранов становится с каждым годом все меньше. "Сейчас в Витебской области проживают 847 ветеранов, за год ушли от нас 109 человек. Поэтому каждый из вас должен жить за двоих-троих, ведь кто расскажет о войне, как не вы. Без вас, очевидцев, оценка тех событий может и поменяться, - обратился он к ветеранам. - К счастью, в нашей стране есть четкая стратегия, выстроена политика государства по сохранению исторической правды и памяти о войне".

Губернатор пожелал ветеранам здоровья и долголетия. "Радует, что вы интересуетесь жизнью страны. Живите долго, вы очень нужны нам", - сказал руководитель региона.

Праздничный прием собрал сегодня семь ветеранов Великой Отечественной войны. Для участника войны Николая Жарикова 9 мая двойной праздник - он отмечает день рождения. В этом году ветерану исполнится 93 года. "Меня призвали в 1943 году, я тогда был в девятом классе школы. На войне служил огнеметчиком. День Победы для нас особенный праздник. Когда узнали об окончании войны, от радости не знали, что делать", - добавил ветеран.

Вопросы жизнеобеспечения ветеранов войны находятся на постоянном контроле местных органов власти. Все нуждающиеся обеспечены помощью социальных служб, проводятся обследования условий жизни ветеранов и при необходимости решаются проблемы.-0-