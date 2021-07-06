В Витебской области с 1 августа вводится сбор за пересечение границы

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области с 1 августа вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси в пунктах пропуска. Это предусмотрено решением Витебского областного Совета депутатов от 29 июня 2021 года №238, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Сбор вводится до 1 января 2023 года. Его ставка составит 1 базовую величину (1 БВ - Br29).

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют: представители госорганов в целях исполнения служебных обязанностей; иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов, госорганизаций (необходимо наличие подтверждающих документов); иностранцы и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства; лица, выезжающие из Беларуси для получения медпомощи при наличии документов (или их копий) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения либо после получения медпомощи, а также лица, их сопровождающие.

Кроме того, освобождены от уплаты сбора иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в нашу страну и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск".

Также освобождены от уплаты ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств при наличии подтверждающих документов, выданных компетентными органами Беларуси, а также сопровождающие инвалидов лица; иностранные граждане, выезжающие после пребывания в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов, и ряд других категорий граждан.

Ранее местный сбор за пересечение границы был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.-0-