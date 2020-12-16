В Витебской области с 25 декабря до конца зимы запретят ловить налима

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 25 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года вводится запрет на лов налима в Витебской области, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Ловить налима запрещено всеми орудиями рыболовства. Нельзя также находиться с этим видом рыбы на расстоянии 1 км от берега рыболовных угодий.

Запрет вводится для сохранения ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы. Добыча налима во время запрета обойдется нарушителям в крупную сумму - 27 базовых величин (1 БВ - Br27) за каждую особь.

Налим - единственный пресноводный представитель семейства тресковых. На нерест идет небольшими стайками, состоящими из самки и нескольких самцов. Нерестится на мелких местах (перекатах) с быстрым течением и песчаным или каменистым дном. Икрометание происходит с конца декабря по февраль. При больших морозах нерест протекает активнее, при оттепелях растягивается на месяц и более.-0-