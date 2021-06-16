В Витебской области с начала года на постоянную работу трудоустроено 5,4 тыс. человек

16 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За январь - май этого года 5,4 тыс. жителей Витебской области получили постоянное место работы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защиты Витебского облисполкома.

В январе - мае в службу занятости Витебской области за содействием в трудоустройстве обратилось 7,7 тыс. человек. Их число уменьшилось почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Около 4,3 тыс. обратившихся были поставлены на учет в качестве безработных. "За 5 месяцев этого года были трудоустроены на постоянную работу 5,4 тыс. человек. Более 250 человек направили на обучение по востребованным на рынке труда Витебщины профессиям. Для организации собственного дела 48 безработных получили господдержку в виде безвозмездной субсидии. Для 25 человек с инвалидностью была организована адаптация к трудовой деятельности. А 14 семьям оказали помощь в переезде поближе к новому месту работы", - отметили в облкомитете.

В области возросло число вакансий. На 1 июня наниматели заявили 8,7 тыс. свободных рабочих мест, что почти на 39% больше, чем на ту же дату 2020 года. Работодатели больше всего заинтересованы в таких профессиях, как швеи, водители, повара, продавцы, токари, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Также не снижается спрос на бухгалтеров, инженеров, медицинских сестер, врачей. В сельской местности нуждаются в трактористах, операторах машинного доения, животноводах, ветврачах, агрономах, фельдшерах, лесниках.

На начало июня в Витебской области на учете в качестве безработных состояло 1,4 тыс. человек (в 2020 году - 1,7 тыс. человек). Количество безработных уменьшилось в семи районах и Витебске. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня 2021 года составил 0,3% и снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года.-0-