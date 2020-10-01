В Витебской области с начала года ввели в эксплуатацию 38 станций обезжелезивания воды

1 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области с начала 2020 года ввели в эксплуатацию 38 станций обезжелезивания воды, до конца года планируется запустить еще пять. Об этом сообщил сегодня на сессии Витебского областного Совета депутатов начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Юрий Дядело, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Юрия Дядело, в 2019 году в регионе было запущено 40 станций обезжелезивания. Вся работа проводится в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Чистая вода" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. За истекший период обеспеченность потребителей чистой водой выросла с 84,4% в 2016 году до 94,8% по итогам 2019-го.

По состоянию на 1 октября в Витебской области водой нормативного качества обеспечены 95,8% потребителей. Полностью обеспечены потребители в крупных городах - Витебске, Новополоцке, Полоцке, Орше. При этом установленные производственные мощности действующих водозаборов и станций водоподготовки данных городов достаточно велики и используются в среднем только до 40%.

Касаясь работы по повышению качества воды в районах, Юрий Дядело отметил, что по итогам года во всех населенных пунктах Оршанского района будет обеспечено качественное водоснабжение. В последующие годы планируется постепенно подтянуть все остальные районы.-0-