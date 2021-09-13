В Витебской области собрали 780 тыс. т зерна и уже закладывают урожай 2022 года

13 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году в аграрном секторе Витебской области ощущается недобор по всем видам культур. Зерна намолотили 780 тыс. т, уже идет закладка урожая 2022 года: ставку будут делать на сев озимых. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недобор по зерновым и другим видам культур не критичный. Госзаказ уже на финишной прямой, остаются последние тонны, и он будет выполнен. Семена в полном объеме будут заложены. Конечно, для животноводства хотелось бы иметь зернофуража гораздо больше. Недобор компенсируется многолетними травами. Неплохо развивается кукуруза: прошли дожди, формируется хороший початок, будет работа с кукурузой на зерно", - отметил глава области.

Он добавил, что недобор урожая картофеля и других культур, вызванный неблагоприятными погодными условиями, не скажется на потребительском рынке, население его не почувствует.

Нынешняя погодная аномалия по-разному сказалась на районах. Например, Оршанский район обычно подходил к концу жатвы с показателем почти в 150 тыс. т валового сбора зерна, тогда как в этом году немногим преодолел стотысячный рубеж. Тем не менее, по славам председателя облисполкома, аграрии выполнили свою миссию. Теперь труженикам села предстоит заложить основу урожая будущего года. В Витебской области планируют на 50% увеличить озимый клин, чтобы не зависеть от яровых культур, которые прошедшей весной в отдельных районах до месяца лежали в земле и не давали всходы. "До этого сеяли около 200 тыс. га озимых культур, теперь планируем увеличить посевные до 300 тыс. га. Это будут как крестоцветные, так и колосовые культуры. На сегодня почти завершен сев крестоцветных", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Также председатель облисполкома сделал акцент на том, что в будущем году необходимо будет переместить основной объем жатвы на июнь-июль. В этом году некоторые хозяйства области смогли завершить жатву к 10 августа. "Мы сейчас думаем над изменением посевных площадей по отдельным сельхозкультурам. Нужно уменьшить площади под уборку зерновых с учетом приготовления кормов для животных, то есть уйти на зерносеннаж. Не дожидаться дозревания зерна, его досушивания, производить размол, изготовление комбикорма - это все затратно и для Витебщины в такие аномальные годы это невыгодно", - рассказал глава области.

Будет в Витебской области культивироваться и озимый ячмень, который ранее в регионе возделывался в небольшом количестве. Сельхозпредприятия будут пробовать, как высокоурожайные сорта, дающие на выходе до 100 ц/га в южных областях страны, приживутся в северном регионе.-0-