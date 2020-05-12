В Витебской области ставка единого налога для предпринимателей и физлиц снижена в два раза

12 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области размер ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в II и III кварталах 2020 года будет уменьшена в два раза. Такое решение было принято сегодня на заседании сессии Витебского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. Витебская область стала первой в стране, где оно принято. Планируется, что по этой схеме будут действовать и все остальные регионы.

По словам начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области Валерия Лобацевича, снижение ставок предусматривается как для индивидуальных предпринимателей, так и для лиц, осуществляющих деятельность в сферах, не требующих госрегистрации в качестве субъекта хозяйствования. Реализация решения повлечет уменьшение доходов местного бюджета на сумму порядка Br2 млн. "Уменьшение поступлений ожидается примерно от 6,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 2,5 тыс. самозанятых граждан. В то же время данная временная мера позволит поддержать эту категорию плательщиков в условиях замедления предпринимательской активности на фоне сложившейся эпидситуации", - подчеркнул он.

Данное решение согласовано с областным Советом по предпринимательству и принято в соответствии с подписанным главой государства указом №143 "О поддержке экономики", отметила председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина. Аналогичные решения до 15 мая будут приняты местными Советами депутатов в городах и районах области, так как основными получателями налога являются гор- и райисполкомы. "Послабление налогового бремени направлено прежде всего на сохранение трудовых коллективов, поддержку занятости населения, чтобы люди сохранили свои рабочие места", - заключила она.-0-