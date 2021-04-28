В Витебской области увеличилось поголовье оленей, лосей и косуль

28 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За отчетный год число оленей, лосей и косуль в Витебской области значительно увеличилось, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер по охотхозяйству Витебского ГПЛХО Дмитрий Дикович.

Подсчет диких животных в охотхозяйствах Витебской области проходит после сезона осенне-зимней охоты. "На 20 апреля в Витебской области насчитывалось более 13 тыс. лосей. Их поголовье выросло по сравнению с прошлым отчетным периодом, когда в охотхозяйствах было 12,2 тыс. особей сохатых. Также возросла численность косуль. В этом году их насчитали более 19,8 тыс. голов (19,1 тыс. в 2020 году). Благородного оленя прибавилось более чем на треть: в 2020 году на территории области обитали свыше 4,9 тыс. особей, а в этом году их стало более 6,4 тыс.", - рассказал Дмитрий Дикович.

Он добавил, что увеличение поголовья оленей вызвано не только естественным приростом, но и расселением из вольеров завезенных стад. Для того чтобы привязать рогатых обитателей леса к определенному ареалу, для них сооружают временный вольер площадью примерно в 15 га, и потом после отела самок ограждение убирают. Олени затем расселяются на прилегающей территории и далеко не уходят. А появившиеся на свет малыши считают относительно небольшой район своим родным местом обитания.

"У охотников это называется "чувством дома". Олени привыкают к одной территории и не отходят от нее на большие расстояния, как если бы, например, их выпускали на волю прямо из машины после перевозки из других охотхозяйств", - пояснил Дмитрий Дикович.

Летом этого года планируют расселить еще около 100 особей оленей, которые сейчас содержатся в вольерах Шумилинского лесхоза и Полоцкого БООР. Они войдут в "перепись" поголовья своих собратьев только в следующем году вместе с родившимися детенышами.

Перед охотхозяйствами области стоит задача сравнять к 2025 году поголовье оленей и лосей. "Лоси и косули - это те виды диких животных, которые достигли оптимальной численности. Благородного оленя нужно расселить еще на трети территории Витебской области", - отметил ведущий инженер по охотхозяйству.-0-