В Витебской области в 12 сельхозорганизациях ликвидируют непригодные пестициды по проекту международной техпомощи

12 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области начата ликвидация имеющихся запасов непригодных пестицидов в рамках реализации проекта международной технической помощи "Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Данный проект реализуется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси совместно с ПРООН в Беларуси и финансируется Глобальным экологическим фондом. В этом году компания Geocoma провела работы по переупаковке непригодных пестицидов. В Беларуси начат их вывоз в немецкий город Гамбург на специализированное предприятие по экологически безопасному уничтожению опасных отходов AVG GmbH. Погрузка осуществляется силами МЧС.

"В 17 районах Витебской области как наследие прошлых десятилетий накопилось более 500 т непригодных или запрещенных к применению пестицидов, в том числе относящихся к стойким органическим загрязнителям, преимущественно ДДТ и гексахлорциклогексан. Часть из них образовалась у сельскохозяйственных предприятий из-за истечения срока годности агрохимикатов. Отправка партии непригодных пестицидов в Германию состоится 14 октября со склада ОАО "Шарковщинский агротехсервис". В мероприятии, которое впервые пройдет в Витебской области, планируется участие заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александра Корбута, координатора проектов ПРООН в Беларуси Игоря Чульбы, руководителя проекта по управлению стойкими загрязнениями Дениса Коваленко. До конца октября 12 организаций Витебской области будут освобождены от необходимости дальнейшего хранения непригодных пестицидов", - отметили в облкомитете.

Также в облкомитете добавили, что полностью завершить вывоз непригодных пестицидов на экологически безопасное уничтожение с предприятий Витебской области планируется в 2022 году.-0-